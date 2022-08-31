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جدول مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 31-8-2022

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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 31-8-2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تُستكمل منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر أغسطس الجاري.  

ونرصد لكم عبر موقعنا سبورت فينا يلي جدول مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء، وذلك يأتي فيما يلي..

جدول مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء

• بورنموث × وولفرهامبتون

- الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

- التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- العاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

• مانشستر سيتي × نوتنجهام فورست

- الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

- التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- العاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

• آرسنال × أستون فيلا

- الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

- التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- العاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

• توتنهام هوتسبير × وست هام

- التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

- العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.  

× نيوكاسل يونايتد

- التاسعة بتوقيت القاهرة.  

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

المركز الأول - آرسنال

المركز الثاني - مانشستر سيتي

المركز الثالث - توتنهام هوتسبير

المركز الرابع - برايتون

المركز الخامس - ليدز يونايتد

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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