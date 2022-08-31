شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مانشستر سيتي اليوم.. صفقة جديدة تقترب ولاعب على أعتاب الرحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهى يوم كروي جديد داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، والتي شهد العديد من الأحداث اليوم الثلاثاء.

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365" آخر أخبار مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري.

جوارديولا يتغنى بـ هالاند



وقال جوارديولا عن هالاند: "الجميع يتحدث كيما يشاء، لكننا سعداء، وآمل أن يشعر بالارتياح لوجوده هنا، لدي رأي آخر، لم تكن لدينا أي شكوك في قدراته ونجاحه، كان لدينا شهر واحد فقط من المنافسة، لدينا وقت للتطور ونحسن من أداء إيرلينج ونحن نعمل على ذلك، سنحسم غدًا إذا كان سيلعب أم لا".

جوارديولا يرد على الأخطاء الدفاعية

وأوضح: "نحاول تصحيح الأخطاء، في السنوات الماضية كان لدينا الكثير، كان من الصعب العودة في النتيجة، لقد تحسنا ويمكننا فعل ذلك، علينا تجنبها على قدر الإمكان، في مباراة من المباريات لن نتمكن من العودة".

مانشستر سيتي يقترب من ضم صفقة جديدة

وكشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من حسم صفقة الدولي السويسري مانويل أكانجي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، حيث يرغب السيتي في تدعيم دفاعاته، في ظل الإصابات لـ ناثان آكي وإيمريك لابورت.



ويسحب صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يقترب من التوصل لاتفاق مع بوروسيا دورتموند لضم اللاعب فب فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتي تنتهي خلال الساعات القادمة.

وأوضحت أن اللاعب أبدى موافقته وطالب ناديه بقبول العرض، ولكن النادي الألماني يطلب الحصول على 20 مليون يورو، بينما يعرض مانشستر سيتي 17.5 مليون يورو.

تطورات مفاوضات برشلونة مع سيلفا



وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، أن برشلونة، قرر أن يعود في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لفتح باب المفاوضات مع بيرناردو سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، بسبب الأزمة المالية التي ستمنعه من تسجيل الصفقة.