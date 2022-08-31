شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ليفربول اليوم.. تطورات موقف المصابين ومدافعه يرحل للدوري الألماني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهى يوم كروي جديد داخل قلعة الأنفيلد، حيث شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول العديد من الأحداث اليوم الثلاثاء.

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365" آخر أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري.



تطورات موقف مصابين ليفربول

كانت بداية الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول للموسم الحالي، غير جيدة، من حيث النتائج والاصابات التي ضربت الفريق.

واستعاد ليفربول، خدمات كورتيس جونز، جويل ماتيب، بينما لا يزال يفتقد تياجو ألكانتارا، دييجو جوتا، كالفين رامزي، كويمين كهيلر.

وأوضح يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في تصريحات للموقع الرسمي، آخر تطورات المصابين.

وقال كلوب "أعتقد أن جوتا سيعود إلى التدريبات يوم الخميس، ولكن تياجو ألكانتارا سيعود لاحقًا، ولا يزال من المُبكر الحديث عن عودته، وكالفين رامزي يقترب من التعافي".

واختتم: "كويمين؟ لقد رأيته يسير بشكل طبيعي في تدريبات حراس المرمى، لذا نعم مع عودة المصابين، سنرى ضوء مشرق في نهاية النفق".

مدافع ليفربول يرحل إلى الدوري الألماني



وأعلن نادي ليفربول، عن إعارة أحد مدافعيه إلى نادي شالكه الألماني، قبل 48 ساعة على نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وتوصل نادي ليفربول لاتفاق مع شالكه على إعارة مدافعه الهولندي الشاب، سيب فان دن بيرغ حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشار ليفربول في بيانه، أن اللاعب الشاب وقع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع الريدز، قبل الاتفاق على الإعارة.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره نيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة العاشرة مساء الأربعاء، بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.