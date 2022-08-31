شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرية الأمريكية تحبط محاولة إيران للاستيلاء على سفينة في الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحبطت البحرية الأمريكية محاولة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على سفينة سطحية غير مأهولة، يديرها الأسطول الخامس الأمريكي في الخليج، حسب ما كشفه الأسطول في بيان، الثلاثاء.

ووقع الحادث الاثنين، حيث رصد الأسطول الخامس الأمريكي السفينة التابعة للحرس الثوري في الساعة الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلي، وهي تسحب السفينة غير المأهولة "في محاولة لاحتجازها.

ووصف قائد القيادة المركزية للبحرية والأسطول الخامس الأمريكي، براد كوبر، تصرفات الحرس الثوري الإيراني بأنها "صارخة وغير مبررة، وتتعارض مع سلوك القوات البحرية المحترفة".

وأشار البيان إلى أن سفينة الحرس الثوري غادرت المنطقة بعد أربع ساعات، وأن البحرية الأمريكية استأنفت عملياتها دون وقوع مزيد من الحوادث.

من جهته قال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس، في حديث مع وكالة "أسوشييتد برس" إن البحرية الأمريكية اتصلت مرارًا بالإيرانيين.

ولم تعلّق إيران حتى الآن على الحادث، بيد أن ذلك يأتي، وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق إيران النووي الهش مع القوى العالمية.