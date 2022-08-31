أخر رئيس للاتحاد السوفيتي .. وفاة ميخائيل جورباتشوف

الشارقة - اميمة ياسر - بعد صراع طويل مع المرض، توفي الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف اليوم الثلاثاء بأحد المستشفيات، عن 92 عاما.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن ميخائيل جورباتشوف، آخر رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، توفي هذا المساء بعد مرض شديد وطويل الأمد".

وأكد المستشفى السريري المركزي في العاصمة الروسية موسكو خبر وفاة الزعيم الروسي السابق، فيما كان مكتب جورباتشوف أكد في وقت سابق أنه يخضع للعلاج في المستشفى.

إنهاء الحرب الباردة

شغل ميخائيل جورباتشوف منصب رئيس الدولة في الاتحاد السوفييتي السابق بين عامي 1990 و1991 ورئيس الحزب الشيوعي السوفيتي بين عامي 1985 و1991.

كان يدعو إلى إعادة البناء أو البريسترويكا. شارك رونالد ريغان في إنهاء الحرب الباردة وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1990.

آتت البريسترويكا ثمارها في 26 ديسمبر 1991 عندما توارى الاتحاد السوفيتي في صفحات التاريخ بعد توقيع بوريس يلتسن على اتفاقية حل اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية.