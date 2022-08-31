شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم "النواب" توصى بإبراز دور مكتبة الإسكندرية لدعم نشر الوعى بين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، بضرورة إبراز دور مكتبة الإسكندرية إعلامياً باستحداث إدارة لتسويق أنشطة المكتبة، ومواكبة التطـور بمشـروع يخلـق دوراً جديداً للمكتبـة سـواء على مستوى تطـويـر فكـر وإدارة المكتبات أو علـى مستوى خلـق دور للمكتبـة فـى المشاركة فـى المبادرات المجتمعيـة للدولـة المصـرية ونشـر الـوعى والتنـويـر بـيـن الشـباب وخاصة فى المحافظات النائية والقرى والنجوع.

جاء ذلك فى التقرير البرلمانى للجنة التعليم والبحث العلمى فى ضوء دراستها لمخصصات وخطة تنمية قطاع التعليم والبحث العلمى، للسنه المالية الجديدة 2022/2023.

وشددت اللجنة على أهمية دعم المخصص للمكتبه فـى البـاب الأول (أجـور وتعويضات العاملين) فى موازنـة العـام المالى الجديد 2022/2023 بمبلـغ 35.2 مليون جنية وذلـك لتغطيـة حتميـة صـرف رواتـب العـاملين بالمكتبـة حيـث أن هـذه القيمـة تـخـص كافـة مستحقات أنـواع العمالـة المتعاقـدة والدائمـة والمنتـدبون والحـرس الخـارجى للمكتبة.

وأشارت اللجنة إلى أهمية دعم المخصص للمكتبه فـى البـاب الثانى (شراء السلع والخدمات) بموازنـة السـنة الماليـة 2022/2023 بمبلـغ 14.4 مليون جنيـه، لمقابلـه ارتفـاع التكاليف الناتجة عن انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، ودعـم المخصص لـهـا فـى البـاب الرابـع (الدعم والمـنـح والمزايـا الاجتماعيـة) لمواجهة العجز المتوقع فى صرف مستحقات العاملين بمهمة مقابل اجر.

يشار إلى فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) استثمارات كلية لقطاع التعليم نحو 77.2 مليار جنيه.