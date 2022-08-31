واشنطن ترحب بوصول شحنة من الحبوب الأوكرانية إلى جيبوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(أ ش أ):

رحبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بوصول شحنة من الحبوب الأوكرانية قوامها 23،300 طن إلى جيبوتي على متن السفينة "بريف كوماندر" أو " القائد الشجاع".

وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، في بيان صدر عن الوزارة اليوم، إن هذه الشحنة سيتم توزيعها في إثيوبيا والصومال نظرا لما يعانيه المواطنون بهما من عدم الأمن الغذائي بصورة خطيرة بعد أربع سنوات من الجفاف.

وأضاف أن الولايات المتحدة تقدر الدور الهام الذي لعبته جيبوتي في تسهيل تدفق البضائع الإنسانية للمنطقة.

وأوضح بلينكن أن هذه الشحنة هي جزء من مساهمات أمريكية حديثة تزيد على 68 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي، وهي من بين أوائل الشحنات من المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تم تصديرها من البحر الأسود لتصل إلى بعض الدول الأكثر تضررا من تقلص المواد الغذائية جراء الأزمة الأوكرانية.