وزير الزراعة: 15% نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن القطاع الزراعي ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15%.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة حزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة العامة للحزب، تحت عنوان "مستقبل الزراعة في الجمهورية الجديدة"، بحضور النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، وممثل الأغلبية بمجلس الشيوخ، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، وأعضاء لجنة الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من ممثلي وقيادات الحزب بمحافظات الجمهورية.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن كثير من الدول تعتمد الدولة المصرية كدولة منشأ للاستيراد، لافتًا إلى اتساع مساحة الرقعة الزراعية.

وثمن وزير الزراعة، ما قامت به الدولة المصرية، من خلال إنشاء المشروع القومي للصوامع الذي ساهم في تقليل الفاقد، وتخطي الأزمة العالمية الراهنة، مضيفًا أن مصر تستورد من روسيا وأوكرانيا 80% من احتياجاتها من محصول القمح، ولكن الدولة نجحت في توفير مناشئ أخرى لتوريد القمح.