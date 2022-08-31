إجراء قانوني.. كيف تعاملت البيئة مع مصدر الروائح الكريهة بشرق القاهرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تمكنت اللجنة المشكلة من وزارة البيئة من تحديد سبب انبعاث روائح كريهة في منطقة شرق القاهرة على مدار الفترة السابقة لأكثر من شهر.

وقال الدكتور مصطفى محمد مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إنه تم رصد عدد من المخالفات البيئية لبعض الشركات ما تسبب في انتشار هذه الروائح.

وأضاف مراد، لمصراوي، أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن المخالفات البيئية المرصودة وإلى جانب اتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين.

وتابع أن معدلات وجود الروائح في المنطقة انخفض بشكل كبير جدا وهو ما اتضح من تراجع معدلات الشكاوى من جانب المواطنين.

وأوضح استمرار أعمال التفتيش في المنطقة من قبل الوزارة للتأكد من صحة الإجراءات البيئية المتبعة من قبل الشركات بما لا يؤثر على البيئة المحيطة ولا يسبب أي نوع من أنواع التلوث.