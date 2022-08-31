تنسيق 2022.. ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

شغلت محركات جوجل في الأيام القليلة الماضية، البحث عن الأوراق المطلوبة لطلاب الشهادة الثانوية عند التقدم لمختلف الجامعات المصرية، خاصة بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولي والثانية لتنسيق الطلاب، وفتح عدد من الجامعات لباب التقدم لكلياتها.

وينشر "الخليج 365" الأوراق المطلوبة للتقدم بالكليات في كافة الجامعات المصرية، والتي جاءت كالآتي:

- طباعة استمارة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، مع مراعاة أن يكون الاسم والمجموع والكلية المرشح لها الطالب، موضحين بالورقة المطبوعة.

- تقدم بطاقة الترشيح المطبوعة مرفقة بصورتين لها.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب، وفي حالة عدم وجود بطاقة شخصية له، يتم استبدالها بشهادة الميلاد.

- شهادة تفوق رياضي، إن وجدت.

- نموذج 2 جند للذكور، وتستخرج من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

ملاحظات مهمة يجب على الطالب قراءتها عند التقديم:

- ليس على الطالب دفع أي رسوم إضافية، بخلاف مصاريف الكلية/المعهد الذي تم ترشيحه إليها، وتوفر الكلية أو المعهد المظروف أو الملف لوضع أوراقك دون مقابل.

- بعض الكليات تقوم بإجراء مقابلة شخصية مع الطالب لقبوله.

- بعض الكليات لها مجموع اعتباري (مجموع اللغات + المجموع الكلي)، ويشترط حصول الطالب عليه للقبول بالكلية.

- هناك كليات تؤجل فتح باب التقدم لها، إلى أن تنتهي المرحلة الثانية والثالثة من تنسيق الجامعات.