كان من أنصار التقارب مع الغرب.. وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفياتي 

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ميخائيل غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفياتي عن عمر ناهز 91 عاما في روسيا الثلاثاء، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المستشفى حيث كان يتعالج.



وقال "المستشفى المركزي العيادي" التابع للرئاسة الروسية في بيان أوردته وكالات "إنترفاكس" و"تاس" و"ريا نوفوستي" إنّه "مساء اليوم (الثلاثاء) وبعد صراع طويل مع مرض خطير، توفي ميخائيل سيرغي غورباتشيف".



أبرم غورباتشوف- الذي أنهى الحرب الباردة- اتفاقات مع الولايات المتحدة للحد من الأسلحة وأقام شراكات مع القوى الغربية لإزالة الستار الحديدي الذي قسم أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.



وعندما اجتاحت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية دول الكتلة السوفيتية في أوروبا الشرقية الشيوعية في عام 1989، أحجم غورباتشوف عن استخدام القوة، على عكس قادة الكرملين السابقين الذين أرسلوا الدبابات لسحق الانتفاضات في المجر عام 1956 وتشيكوسلوفاكيا السابقة في عام 1968.



لكن الاحتجاجات غذت التطلعات بالحكم الذاتي في 15 جمهورية من الاتحاد السوفيتي الذي تفكك خلال العامين التاليين بطريقة عمتها الفوضى. وحاول غورباتشوف الحيلولة دون هذا الانهيار لكن جهوده باءت بالفشل.



وغورباتشوف الذي وصل إلى السلطة في عام 1985 زعيما للحزب الشيوعي، أطلق موجة إصلاحات سياسية واقتصادية هدفت إلى تحديث الاتحاد السوفياتي الذي كان يعاني من أزمات حادّة.



وكان غورباتشيف من أنصار التقارب مع الغرب وقد فاز في عام 1990 بجائزة نوبل للسلام.



وبين 1990 و1991 تولّى غورباتشوف منصب رئيس الاتحاد السوفياتي قبل أن يضطر في النهاية إلى الاستقالة في 25 ديسمبر/كانون الأول، في خطوة أدّت لانهيار الاتحاد السوفياتي.



تجدر الإشارة غلى أن غورباتشوف كان آخر زعيم من حقبة الحرب الباردة لا يزال على قيد الحياة.

(وكالات)