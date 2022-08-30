شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم.. تعثر البلوز أمام ساوثهامبتون وتطورات مثيرة في مستقبل زياش مع الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - توقف قطار انتصارات تشيلسي نشاء اليوم الثلاثاء بعد الهزيمة المثيرة التي تعرض لها أبطال العالم 2022، أمام ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجديدة 2022/2023.

تشيلسي يقع أمام ساوثهامبتون بثنائية

وقعت كتيبة توماس توخيل أمام ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف مساء اليوم، ليتلقى تشيلسي الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي 2022/2023.

بدأت أهداف اللقاء عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة الـ 23 من عمر اللقاء، لم تمر دقائق معدودة إلا واستطاع اصحاب الديار إدراك التعادل عن طريق لافيا في الدقيقة الـ 28.

وقبل ثوانٍ من انتهاء الشوط الأول اشتطاه ساوثهامبتون إحراز هدف التقدم والفوز في الدقيقة الـ 1+45، ليدون فوزًا مثيرًا على الضيوف.

تعثر مفاوضات رحيل حكيم زياش إلى آياكس

يسعى الدولي المغربي السابق حكيم زياش إلى الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب الدقائق المعدودة التي يحظاها مع الفريق.

ودخل ناديه السابق، آياكس أمستردام ضمن المنافسين للحصول على خدمات المهاجم المغربي.

وأشارت تقارير صحفية من جانب "دي تليجراف" إلى تعثر المفاوضات بين الطرفين"تشيلسي وآياكس" مشيرًا إلى اقتراب استمرار لاعب الوسط المهاجم ضمن صفوف البلوز.

تطورات انتقال ماركوس ألونسو إلى برشلونة

حسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد التقى راؤول فيردو وكيل اللاعب، مع ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.

وأكدت الصحيفة، أن المحادثات تسير بشكل جيد بين الطرفين، مشيرة إلى أن برشلونة سينهي صفقة ألونسو بشكل رسمي عقب رحيل أوباماينج عن صفوف الفريق.