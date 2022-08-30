اخبار العالم

أخبار تشيلسي اليوم.. تعثر البلوز أمام ساوثهامبتون وتطورات مثيرة في مستقبل زياش مع الفريق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اليوم.. تعثر البلوز أمام ساوثهامبتون وتطورات مثيرة في مستقبل زياش مع الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - توقف قطار انتصارات تشيلسي نشاء اليوم الثلاثاء بعد الهزيمة المثيرة التي تعرض لها أبطال العالم 2022، أمام ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الخامسة من الممتاز في نسخته الجديدة 2022/2023.  

تشيلسي يقع أمام ساوثهامبتون بثنائية

وقعت كتيبة توماس توخيل أمام ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف مساء اليوم، ليتلقى تشيلسي الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي 2022/2023.

بدأت أهداف اللقاء عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة الـ 23 من عمر اللقاء، لم تمر دقائق معدودة إلا واستطاع اصحاب الديار إدراك التعادل عن طريق لافيا في الدقيقة الـ 28.  

وقبل ثوانٍ من انتهاء الشوط الأول اشتطاه ساوثهامبتون إحراز هدف التقدم والفوز في الدقيقة الـ 1+45، ليدون فوزًا مثيرًا على الضيوف.  

تعثر مفاوضات رحيل حكيم زياش إلى آياكس

يسعى الدولي المغربي السابق حكيم زياش إلى الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب الدقائق المعدودة التي يحظاها مع الفريق.  

ودخل ناديه السابق، آياكس أمستردام ضمن المنافسين للحصول على خدمات المهاجم المغربي.  

d7ace58323.jpg

وأشارت تقارير صحفية من جانب "دي تليجراف" إلى تعثر المفاوضات بين الطرفين"تشيلسي وآياكس" مشيرًا إلى اقتراب استمرار لاعب الوسط المهاجم ضمن صفوف البلوز.

تطورات انتقال ماركوس ألونسو إلى

حسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد التقى راؤول فيردو وكيل اللاعب، مع ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.

22fd57dd3a.jpg

وأكدت الصحيفة، أن المحادثات تسير بشكل جيد بين الطرفين، مشيرة إلى أن برشلونة سينهي صفقة ألونسو بشكل رسمي عقب رحيل أوباماينج عن صفوف الفريق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا