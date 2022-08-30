شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي الإنجليزي يسعي وراء خطف جوهرة لايبزيج الدفاعية فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي دخل فى مفاوضات متقدمة مع جوسكو جفارديول مدافع نادي لايبزيج الألماني، يأتي ذلك ضمن خطة الفريق فى التعاقد مع مدافع جديد للفريق، بعد فشل مسئولي "البلوز "التعاقد مع المدافع الشاب الفرنسي جول كوندي.

وأكد الصحفي الموثوق فابريزو رومانو المتخصص فى سوق الإنتقالات، أن اللاعب بصدد الإنتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي فى صفقة قياسية تقترب من 90مليون يورو، فى الوقت الذي لم يحدد الفريق الألماني موقفه من رحيل اللاعب أو عدمه فى الصيف الحالي.



كيف يفكر مسئولي لابيزيج فى عرض تشيلسي

وفى سياق متصل كشفت مصادر ألمانية أن لايبزيج يخطط للإبقاء على اللاعب فى الصيف الحالي، ولكن أكدت فى الوقت ذاته أنه لا يرفض رحيل اللاعب لصفوف" البلوز"، حيث يسعي مسئولي الفريق الألماني فى الوصول لإتفاق يقضي بإنتقال اللاعب للفريق الإنجليزي فى صيف 2023.

وأوضحت بعض المصادر الصحفية أن الفريق الإنجليزي يسعي فى ضم المدافع الكرواتي الشاب فى الفترة الحالية، لا سيما أن الفريق يخطط منذ فترة طويلة بتدعيم خط دفاعه الخلفي بصفقة جديدة، على الرغم من نجاح الفريق فى التعاقد مع المدافع السنغالي خالديو كوليبالي فى بداية سوق الإنتقالات الصيفي الحالي.



موقف اللاعب من الإنتقال لصفوف "البلوز" فى الصيف

ومن جانبه أظهر اللاعب رغبة كبيرة فى الإنتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي فى الموسم الحالي، خاصة أنه يحلم باللعب داخل البيرميرليج، كما أن ذلك سيساعده فى مسيرته الإحترافية مبكرًا، لا سيما أن اللاعب لا يتجاوز ال 21عامًا.