شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا ترصد حشد لقوات فاجنر الروسية على خطوط القتال الأمامية شرق البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت السلطات الأوكرانية، أن روسيا نقلت 5000 من عناصر فاجنر لخطوط القتال الأمامية في شرق البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق وصل وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا إلى عاصمة التشيك براج للمشاركة فى اجتماع غير رسمى لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

وكتب كوليبا - فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، وفق ما أوردته وكالة أنباء /يوكرنفورم/ الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - "التشيك تدعم أوكرانيا بقوة.. الأوكرانيون يقفون مع التشيك اليوم وسيتذكرون دائمًا دعمهم المخلص".

ويشارك دميترو كوليبا في الاجتماع الذي ستكون موضوعاته الرئيسية: قيود التأشيرة المفروضة للمواطنين الروس، والمجموعة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

تقرير استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية يكشف مهمات مجموعة "فاغنر" العسكرية في شرق أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير استخباراتي، يوم الجمعة، إنه من المحتمل أن تكون مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة قد تم تكليفها بالمسؤولية عن قطاعات محددة من جبهة القتال في شرق أوكرانيا.



ورجح تقرير وزارة الدفاع البريطانية أن يكون تكليف موسكو لمجموعة "فاغنر" بمهمات قتالية في أوكرانيا، عائدا إلى "النقص الكبير الذي تواجهه روسيا في المشاة القتالية".

وذكرت بريطانيا في نشرة مخابراتية دورية على تويتر أن "هذا تغيير كبير عن التكليف السابق للجماعة منذ عام 2015، عندما كانت تضطلع عادة بمهام مختلفة عن الأنشطة العسكرية الروسية المنتظمة العلنية والواسعة النطاق".

وبينت أن "من غير المرجح أن تكون قوات فاغنر كافية لإحداث فرق كبير في مسار العملية العسكرية الروسية".