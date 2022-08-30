الاتحاد الأوروبي يكثف إنتاج الأسلحة وتدريب الجيش الأوكراني

زعمت أوكرانيا أنها دمرت الجسور ومخازن الذخيرة، وقصفت مواقع القيادة في تصاعد القتال في الجنوب، الذي تحتله روسيا، مما أثار تكهنات بأن هجومها المضاد الذي طال انتظاره لمحاولة قلب دفة الحرب كان قيد التنفيذ. وقالت روسيا إنها صدت الهجوم وأوقعت خسائر فادحة في الأرواح.

فيما ناقش وزراء الاتحاد الأوروبي سبل تكثيف إنتاج الأسلحة وتعزيز التدريب العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية وتكبد روسيا تكاليف باهظة، مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للحرب، التي بدأت منذ فبراير.

ذخيرة وتدريب

وصرح رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، للصحفيين في العاصمة التشيكية براغ، «حيث يترأس يومين من المحادثات بين وزيري الدفاع والخارجية في الاتحاد الأوروبي،»، نحن نقدم الكثير من القدرات لأوكرانيا بحيث يتعين علينا إعادة ملء مخزوناتنا.

والهدف بين وزراء الدفاع هو تحديد أفضل السبل، لتجميع المواد والموارد العسكرية، ولكن أيضًا لشراء كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة، مثل أنظمة الدفاع الجوي التي ما زالت أوكرانيا بحاجة إليها.

وسيناقشون أيضا الدور الذي يمكن أن تلعبه الكتلة المكونة من 27 دولة، في تدريب المجندين الأوكرانيين الجدد على الأراضي الأوروبية، حيث تتزايد الخسائر وتستنزف جيش الجنود المتمرسين، بينما يتم تقييد الضباط الذين قد يقدمون التدريب عادة في المعركة.

حيث تقدم العديد من الدول بالفعل تدريبات عسكرية على أساس ثنائي، لكن البعض يشعر أنه من المهم، إلقاء ثقل الاتحاد الأوروبي المشترك وراء هذا الجهد. مدينة خيرسون

ووقعت الاشتباكات في منطقة خيرسون بالبلاد، حيث حققت القوات الروسية مكاسب كبيرة في وقت مبكر من الحرب. لكن السلطات الأوكرانية جعلت العالم يخمن نواياها.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير استخباراتي، إن العديد من الألوية الأوكرانية كثفت نيرانها المدفعية، في قطاعات الخطوط الأمامية في جميع أنحاء جنوب أوكرانيا.

وتعد مدينة خيرسون الساحلية، التي يبلغ عدد سكانها قبل الحرب حوالي 300 ألف نسمة، مركزًا اقتصاديًا مهمًا بالقرب من البحر الأسود، وأول مدينة رئيسية تقع في أيدي الروس في الحرب التي بدأت قبل ستة أشهر. ويظل الميناء في قلب جهود أوكرانيا، للحفاظ على منفذها الحيوي إلى البحر، بينما تعتبره روسيا نقطة رئيسية في ممر بري يمتد من حدودها إلى شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها في عام 2014.

وتحدثت قوات روسيا عن خطط لإجراء استفتاء، حول جعل منطقة خيرسون جزءًا من روسيا وضغطت على السكان للحصول على الجنسية الروسية والتوقف عن استخدام العملة الأوكرانية. معارك شرسة وأفاد المكتب الرئاسي الأوكراني أن «الانفجارات القوية استمرت ليلا ونهارا في منطقة خيرسون، وأن المعارك الشرسة مستمرة عمليا في جميع أنحاء المنطقة». وقال المكتب إن القوات الأوكرانية دمرت مستودعات الذخيرة وجميع الجسور الكبيرة عبر نهر دنيبر الحيوية لإمداد القوات الروسية.

كما أفاد الجيش الأوكراني بتدمير جسر عائم على نهر دنيبر، كانت القوات الروسية تنشئه وتضرب عشرات مواقع القيادة بنيران المدفعية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس أن انفجارات هزت خيرسون - على الأرجح بسبب أنظمة الدفاع الجوي.

هجوم مضاد

وفي إشارة إلى الحديث عن هجوم مضاد كبير، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو، إن المرء «لن يسمع تفاصيل محددة من أي شخص مسؤول حقًا» حول نوايا كييف، «لأن هذه حرب».

وقال البريطانيون إن معظم الوحدات الروسية حول خيرسون «من المحتمل أن تكون قليلة العدد، وتعتمد على خطوط إمداد هشة» بينما تخضع قواتها هناك لعملية إعادة تنظيم كبيرة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الليفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف أن قواتها صمدت بشكل جيد، وأن أوكرانيا فقدت مئات القوات والدبابات والعربات المدرعة الأخرى في الهجوم. ولا يمكن التحقق من ادعائه بشكل مستقل.

استعادة المدن

وذكر المحلل العسكري الأوكراني المستقل أوليه جدانوف أنه «لن يكون من الممكن الحديث عن فعالية الإجراءات الأوكرانية إلا بعد استعادة المدن الكبيرة». وأضاف أن القوات الأوكرانية اخترقت خطي الدفاع الأول والثاني في منطقة خيرسون عدة مرات في الماضي «لكنها لم تسفر عن نتائج».

وقال زدانوف: «أهم شيء هو عمل المدفعية الأوكرانية على الجسور، والتي لم يعد بإمكان الجيش الروسي استخدامها».

لقد وصلت الحرب إلى طريق مسدود خلال الأشهر الماضية، مع تزايد الخسائر والدمار، وتحمل السكان العبء الأكبر من المعاناة خلال القصف المستمر في الشرق والجنوب.

وفي تقارير أخرى عن ساحة المعركة، لقي تسعة مدنيين على الأقل مصرعهم في مزيد من القصف الروسي، حسبما قال مسؤولون أوكرانيون، من ميناء ميكولايف على البحر الأسود إلى خاركيف، المركز الصناعي بشمال شرق البلاد، حيث قُتل خمسة في وسط المدينة.

ووسط مخاوف من أن القتال حول محطة الطاقة النووية زابوريزهزهيا، التي تحتلها روسيا قد يؤدي إلى كارثة، انطلق فريق من وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في مهمة، لتفقد المجمع وحمايته. واتهمت أوكرانيا وروسيا بعضهما البعض بقصف المنطقة مرات ومرات.

وقالت السلطات المحلية إن مدينة نيكوبول، التي تقع على الجانب الآخر من محطة دنيبر، تعرضت مرة أخرى لوابل من القصف العنيف، مع تضرر محطة للحافلات ومتاجر ومكتبة للأطفال. وقالت أوكرانيا إن ضربة صاروخية روسية استهدفت مدينة زابوريجيه على بعد نحو 50 كيلومترا من المحطة.

تطورات أخرى:

- رست أول سفينة تحمل حبوبًا من أوكرانيا في أكثر مناطق العالم جوعًا، في ميناء جيبوتي بالقرن الإفريقي في ظل الجفاف المميت والصراع الذي يسيطر على شرق إفريقيا.

ناقش وزراء الاتحاد الأوروبي سبل تكثيف إنتاج الأسلحة، وتعزيز التدريب العسكري لأوكرانيا، وفرض تكاليف باهظة على روسيا. قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده مستعدة جيدًا لمعالجة نقص محتمل في الطاقة، بسبب ضغط روسيا على إمدادات الغاز الأوروبية. قطعت روسيا أو خفضت تدفق الغاز الطبيعي إلى عشرات من دول الاتحاد الأوروبي، مما أثار مخاوف قبل الشتاء.