موجة حر قاسية تهدد كاليفورنيا

بينما عانى جزء كبير من البلاد من موجات حرارة شديدة هذا الصيف، نجت ولاية كاليفورنيا إلى حد كبير، لكن هذا التأجيل قد انتهى.

فمن المتوقع قدوم موجة من الحرارة الشديدة لمدة أسبوع من وسط وجنوب كاليفورنيا، ويمكن أن تصل إلى 115 درجة في المملكة الداخلية و112 درجة أنا وادي سان فرناندو، ووادي سان جواكين، بينما تكون أقل بالقرب من الشاطئ.

ومن جهة أخرى تهدد العواصف الرعدية في الولايات المتحدة بجلب رياح مدمرة وإعصار منعزل، وظهرت مخاوف من تطور هذه العواصف الرعدية القوية إلى شديدة على أجزاء من الشمال الشرقي ووسط المحيط الأطلسي وفلوريدا، وأجزاء من ساحل الخليج.

وقال مايك ووفورد، خبير الأرصاد الجوية في مكتب التنبؤات في لوس أنجلوس-أوكسنارد في دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، إن موجة الحر من المرجح أن يكون لها ذروتان.

الأولى ستكون في منتصف الأسبوع، ثم ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض قبل العودة إلى مستويات أعلى يومي الأحد والاثنين.