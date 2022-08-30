شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمين العام للأمم المتحدة يناشد العالم تقديم مساعدات لمواجهة فيضانات باكستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن باكستان تواجه "فيضانات موسمية أقوى بكثير من الطبيعي"، بعد أن غمرت الفيضانات ثلث أنحاء البلاد.

وحث غوتيريش العالم على تقديم المساعدات لباكستان، وأطلق مبادرة خصص فيها 160 مليون دولار لمساعدة عشرات الملايين من المتضررين من الكارثة.

وألقى غوتيريش باللوم على "التأثير الشديد للمستويات التاريخية للأمطار والفيضانات".

وقُتل ما لا يقل عن 1،136 شخصا منذ يونيو/حزيران، وتسببت الفيضانات في تجريف الطرق والمحاصيل الزراعية والمنازل والجسور في أنحاء البلاد.

ويمكن مقارنة الأمطار الموسمية القياسية هذا العام بالفيضانات المدمرة التي حدثت في عام 2010 - وهي الأكثر دموية في تاريخ باكستان - والتي خلفت أكثر من 2000 قتيل..

وفي رسالة بالفيديو، وصف غوتيريش جنوب آسيا بأنها "نقطة ساخنة لأزمة المناخ"، حيث يكون الناس أكثر عرضة بـ 15 مرة للوفاة من تأثيرات المناخ.

وقال: "دعونا نتوقف عن التسبب في تدمير كوكبنا بسبب تغير المناخ. اليوم، باكستان، وغدا يمكن أن تكون بلدكم".

مبادرة أممية تهدف إلى تزويد 5.2 مليون شخص

وقال غوتيريش إن مبادرة الأمم المتحدة تهدف إلى تزويد 5.2 مليون شخص بالغذاء والمياه والصرف الصحي والتعليم في حالات الطوارئ والدعم الصحي.

ويقول مسؤولون إن أكثر من 33 مليون باكستاني - واحد من كل سبعة أشخاص - قد تضرروا من الفيضانات.

وقالت سعدية، وهي طالبة في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، إنها شعرت بالعجز لأن عائلتها معزولة في قريتها على بُعد نحو ثماني ساعات.

وقالت لبي بي سي: "لا يمكنك العثور على منزل واحد آمن الآن. إنهم تحت السماء بلا مساعدة".

وأضافت: "في الوقت الحالي، نحن بحاجة إلى إسعافات أولية مثل الخيام وبعض المأوى وبعض المواد الغذائية الأساسية. لا يمكنهم طهي أي شيء، ويحتاجون إلى مياه نظيفة للشرب".

ويوم الاثنين الماضي، وصفت وزيرة التغير المناخي الباكستانية، شيري رحمن، الوضع بأنه "كارثة إنسانية ذات أبعاد ملحمية ناجمة عن تغير المناخ".

وتنتج باكستان أقل من واحد في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، لكنها تأتي باستمرار ضمن المراكز العشرة الأولى في قائمة أكثر البلدان عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

تساهم العديد من العوامل في حدوث الفيضانات، لكن ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي نتيجة تغير المناخ يجعل هطول الأمطار الغزيرة أكثر احتمالا.