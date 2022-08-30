الكاظمي يعلق على كلمة مقتدى الصدر

بغداد: في أول تعليق للعكومة العراقية، ثمن رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، مصطفى الكاظمي، دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بانسحاب أنصاره من البرلمان خلال ساعة واحدة، الثلاثاء.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، الثلاثاء، إن “دعوة مقتدى الصدر إلى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي”.

وأشار إلى أن كلمة الصدر تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات.

وكان زعيم التيار الصدري، قد أمهل أنصار التيار 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع وساحات الاعتصام.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي من النجف، الثلاثاء، “أحزنني وأتعبني كثيرا ما يحدث في العراق، وبغض النظر عمن بدأ الفتنة في الأمس (…) فأنا أعتذر للشعب العراقي المتضرر مما يحصل، والقاتل والمقتول في النار بغض النظر عن البادئ”.

وتابع: “كنت آمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية دون استخدام أسلحة (…) وهذه الثورة التي شابها العنف والقتل فهي ليست بثورة أصلا”.

وأمهل الصدر أنصاره ستين دقيقة للانسحاب من الشوارع وإلا “أنا أبرأ منهم”، داعيا أنصاره إلى الانسحاب فورا، وقال إنه في حال لم يستجيبوا فسيكون هناك موقف آخر.