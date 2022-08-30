مقرب من الصدر يصدر توضيحاً يخص 'القاتل والمقتول'

بغداد - ياسين صفوان - مقرب من الصدر يصدر توضيحاً يخص كلمة زعيم التيار

توضيح

لما جاء في المؤتمر الأخير لسماحته وخصوصاً بعد أن عاد النـ..ـباح مرة أخرى بعد أن فرّت ال... الى (مزجرها)

التوضيح الأول : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا إلتقى المسلمان (بسيفهما) على غير سنة فالقــاتل والمقــتول في النار قيل: يا رسول الله هذا القــاتل فما بال المقــتول؟

قال لأنه أراد قـ*ـ.تلاً .

وأول شرط في ذلك : (بسيـ..ـفهما) أي مع اللجوء الى السـ*ـلاح.

فكلام سماحته كان دقيقاً وواضحاً ، ولا يشمل من لم يستعمل السـ*ـلاح.

التوضيح الثاني : إن المقصود من قول سماحته: (المرجع) هو السيد الحائري.. وكان جواباً عن سؤال بخصوص الإعتزال وليس سحب الـ..ـثوار.

فإنهم وإن أجبروا (المرجع) على كتابة بيانه الأخير وبالأخص (نقطة هـ) فإن الصدر القائد ملتزم بوصية والده التي انتهى مفعولها مع إستقالة (المرجع).



وزير القائد

صالح محمد العراقي