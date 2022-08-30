الصدر يغرد بشأن 'شهداء الثورة السلمية' وحملة السلاح

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، "رحم الله شهداء الثورة السلمية. فإني بعد أن أعزي نفسي بهم، أسال الله الصبر والسلوان لعوائلهم والشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف، "على أصحاب الاختصاص من الجهات الرسمية المطالبة بحقوقهم غير منقوصة فهذا أقل ما يمكن أن نرد من جميلهم".



وأتم الصدر: "أسال الله أن يتوب على من حمل السلاح وأطلب منهم ان يكثروا الاستغفار وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل مستقبلاً حياً كنت أم ميتاً".