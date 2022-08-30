شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء الباكستاني عن الفيضانات: "الأسوأ فى تاريخ البلاد" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، إن الفيضانات الحالية هى الأسوأ فى تاريخ البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة يانس ليركا خطة الطوارئ في باكستان تبلغ مدتها ستة أشهر تهدف للوصول إلى 5.2 مليون من الأشخاص الأكثر تضررا والأكثر ضعفا، لافتا إلى أن الخطة تركز على ثلاثة أهداف رئيسية تشمل تقديم المساعدة المنقذة للحياة وسبل العيش مثل الخدمات الصحية والغذاء والمياه النظيفة والمأوى واستكمال استجابة الحكومة، إضافة إلى التأكد من أن الأشخاص يمكنهم الوصول إلى المساعدة والحماية بطريقة آمنة وكريمة، بما في ذلك تتبع الأسرة ودعم اللاجئين والأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن.

جاء ذلك خلال اطلاق منظمة الأمم المتحدة خطة استجابة للفيضانات في باكستان والتي تعد الأسوأ منذ عقود بقيمة 160 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه وفقا للحكومة الباكستانية فإن عدد المتضررين يقدر بحوالى 33 مليون شخص، فى الوقت الذى لقى أكثر من ألف شخص حتفهم، بينهم مئات الأطفال، كما تضرر ما يقرب من مليون منزل.

ثلث مساحة البلاد غرق بالكامل في أعقاب الفيضانات

وقالت وزيرة شؤون المناخ في باكستان إن "ثلث مساحة البلاد غرق بالكامل في أعقاب الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.

وجرفت السيول الطرقات والمنازل والمحاصيل، وخلّفت دمارًا كبيرًا في أنحاء باكستان.

ووصفت وزيرة شؤون المناخ شيري رحمان الوضع بأزمة "ذات أبعاد لا يمكن تصوّرها". وقالت إن كل شيئ تحوّل إلى "محيط واحد، لا يوجد أرض جافّة لسحب المياه إليها".

وقتل ما لا يقلّ عن 1.136 شخصًا منذ بدء موسم الأمطار الموسمية في يونيو/حزيران وفق ما صدر عن مسؤولين.

وقالت الوزيرة رحمن لوكالة فرانس برس "حرفيًا، ثلث باكستان حاليًا، تحت المياه التي تخطت كل الحدود وكل معيار شاهدناه في السابق". وأضافت: "لم نر شيئًا كهذا إطلاقًا".

وأفاد مسؤولون يوم الإثنين، بوفاة 75 شخصًا خلال آخر 24 ساعة فقط. وتوقعوا ارتفاع حصيلة القتلى.

وقال وزير الخارجية بيلاوال بوتو-زرداري لبي بي سي إن ثلث عدد القتلى من الأطفال.