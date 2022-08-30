إسرائيل تسجن ناشطا أمريكيا في غزة 12 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر حقوقية فلسطينية بأن محكمة إسرائيلية حكمت أمس على مدير مؤسسة أمريكية في قطاع غزة بالسجن 12 عاما.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان أن المحكمة المركزية في بئر السبع أصدرت حكما بالسجن الفعلي 12 عاما بحق محمد الحلبي، مدير مؤسسة رؤيا العالمية في قطاع غزة، في أطول محاكمة منذ اعتقاله عام 2016.

وأوضح أن الحكم صدر خلال الجلسة 172 التي تعقدها المحكمة في قضية الحلبي بعد إدانته بمجموعة من التهم، رفض الاعتراف بها على مدار سنوات اعتقاله منها «الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتقديم معلومات للعدو».

واعتبر نادي الأسير «جريمة محاكمة الحلبي وما يجري بحقه، بمثابة قرار سياسي انتقامي من قبل إسرائيل، وأنها تشكل في نفس الوقت صفعة جديدة للمنظومة الحقوقية الدولية».

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع أدانت الحلبي في يونيو الماضي بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتقديم معلومات للعدو، ومجموعة من الجرائم الأمنية الخطيرة الأخرى.

وفي حينه، اعتبر بيان للاتحاد الأوروبي أن هناك إشكالية في قرار المحكمة الإسرائيلية بإدانة الحلبي كونه يستند إلى أدلة سرية، بالإضافة إلى اعتقاله لمدة ستة أعوام من دون حكم بما يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

واعتقلت إسرائيل الحلبي منتصف عام 2016 أثناء تنقله إلى الضفة الغربية عبر حاجز بيت حانون/إيرز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية مع القطاع.