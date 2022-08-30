اخبار العالم

نداء أممي عاجل لمساعدة باكستان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر نداء أممي عاجل لمساعدة باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤولون «إن الأمم المتحدة تعتزم توجيه نداء عاجل، من أجل مساعدة باكستان على مواجهة الفيضانات المدمرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص».

وقالت المنظمة العالمية إنها تسعى للحصول على 161 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية ونقدية ضرورية للضحايا.

وتشير التقديرات إلى أن الفيضانات، الناتجة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي تهطل على البلاد منذ منتصف شهر يونيو، تسببت في نزوح أكثر من 33 مليون شخص.

وقال جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في باكستان، «إن النداء سيتم إطلاقه من جنيف والعاصمة الباكستانية إسلام آباد، في نفس الوقت».

كانت هذه تفاصيل خبر نداء أممي عاجل لمساعدة باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا