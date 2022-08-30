نداء أممي عاجل لمساعدة باكستان

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وقالت المنظمة العالمية إنها تسعى للحصول على 161 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية ونقدية ضرورية للضحايا.وتشير التقديرات إلى أن الفيضانات، الناتجة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي تهطل على البلاد منذ منتصف شهر يونيو، تسببت في نزوح أكثر من 33 مليون شخص.
وقال جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في باكستان، «إن النداء سيتم إطلاقه من جنيف والعاصمة الباكستانية إسلام آباد، في نفس الوقت».
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