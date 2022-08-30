نداء أممي عاجل لمساعدة باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤولون «إن الأمم المتحدة تعتزم توجيه نداء عاجل، من أجل مساعدة باكستان على مواجهة الفيضانات المدمرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص».

وقالت المنظمة العالمية إنها تسعى للحصول على 161 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية ونقدية ضرورية للضحايا.

وتشير التقديرات إلى أن الفيضانات، الناتجة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي تهطل على البلاد منذ منتصف شهر يونيو، تسببت في نزوح أكثر من 33 مليون شخص.

وقال جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في باكستان، «إن النداء سيتم إطلاقه من جنيف والعاصمة الباكستانية إسلام آباد، في نفس الوقت».