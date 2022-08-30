شكرا لقرائتكم خبر 90 طن أغذية سعودية لإغاثة السودانيين والصوماليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووزع المركز أمس 22 طنا و200 كجم من السلال الغذائية، و100 حقيبة إيوائية، و20 خيمة، و450 بطانية في قرية ود الشافعي التابعة لمحلية جنوب الجزيرة بولاية الجزيرة، استفاد منها 3372 فردا، ضمن أعمال الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدعم الشعب السوداني عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددا من المدن والولايات بالسودان.وسلم المركز أمس 70 طنا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مديرية كحدا التابعة لإقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 6000 فرد، ضمن المرحلة الثانية من التدخل العاجل للإسهام بتغطية الاحتياج الإنساني للمتضررين من الجفاف في الصومال، بقيمة 47 مليونا و214 ألف ريال سعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر 90 طن أغذية سعودية لإغاثة السودانيين والصوماليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.