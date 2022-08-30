90 طن أغذية سعودية لإغاثة السودانيين والصوماليين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فزعت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة المتضررين في السودان والصومال، نتيجة الفيضانات والجفاف.

ووزع المركز أمس 22 طنا و200 كجم من السلال الغذائية، و100 حقيبة إيوائية، و20 خيمة، و450 بطانية في قرية ود الشافعي التابعة لمحلية جنوب الجزيرة بولاية الجزيرة، استفاد منها 3372 فردا، ضمن أعمال الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدعم الشعب السوداني عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددا من المدن والولايات بالسودان.

وسلم المركز أمس 70 طنا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مديرية كحدا التابعة لإقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 6000 فرد، ضمن المرحلة الثانية من التدخل العاجل للإسهام بتغطية الاحتياج الإنساني للمتضررين من الجفاف في الصومال، بقيمة 47 مليونا و214 ألف ريال سعودي.