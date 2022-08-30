العثور على مخلفات لداعش بريف درعا

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ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) أمس، عن مصدر في الجهات الأمنية، قوله إنه «خلال العمليات الأمنية الدقيقة التي استهدفت مواقع خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي في ريف درعا الغربي خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تم خلالها القضاء على الإرهابيين أبو سالم العراقي وأبو عمر الجبابي ومحمد صايل العودات، إضافة لتوقيف عدد آخر منهم، تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عثرت الجهات المختصة في سوريا على كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات تنظيم «داعش»، في ريف درعا، وذلك خلال عملية أمنية جرى تنفيذها خلال الأيام القليلة الماضية.ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) أمس، عن مصدر في الجهات الأمنية، قوله إنه «خلال العمليات الأمنية الدقيقة التي استهدفت مواقع خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي في ريف درعا الغربي خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تم خلالها القضاء على الإرهابيين أبو سالم العراقي وأبو عمر الجبابي ومحمد صايل العودات، إضافة لتوقيف عدد آخر منهم، تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر».

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