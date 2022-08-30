شكرا لقرائتكم خبر 4 محافظات تتصدى لاعتداءات الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من عملياتها العسكرية في جبهات تعز ومأرب والضالع، وعمدت إلى خرق الهدنة الأممية بشكل سافر، وعززت من حشودها العسكرية من ذمار وصنعاء باتجاه تعز.

وعلقت اللجنة العسكرية الحكومية المشاركة في المحادثات الجارية في العاصمة الأردنية عمان بهدف تعزيز الرقابة على الخروقات وتشكيل غرف عمليات مشتركة على مستوى الجبهات في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن التعليق نتيجة قيام الميليشيات الحوثية بشن اعتداء عسكري واسع في محافظة تعز نتج عنه عشرات القتلى والجرحى، بهدف إغلاق آخر شريان رئيسي يغذي مدينة تعز المحاصرة منذ سبع سنوات.

وقالت اللجنة إن تعليقها لمشاركتها سيستمر حتى «إشعار آخر»، مطالبة اللجنة الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص لليمن هانس جروند برج للاضطلاع بواجباته تجاه هذه الممارسات والجرائم التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، وأن يوضح للعالم حقيقة التعنت الحوثي والأساليب الملتوية التي يمارسها في التملص من التزاماته بالهدنة الإنسانية.

وفي السياق أكد رئيس لجنة التفاوض الحكومية في مشاورات تعز، عبدالكريم شيبان، أن التصعيد العسكري الأخير للحوثيين بجبهة الضباب، ينسف ادعاءات الجماعة بحرصها على رفع الحصار عن المدينة التي تعاني تبعات إغلاق الطرقات الرئيسية منذ سبع سنوات، وأشار في تغريدة على تويتر إلى أن «هذا الانكشاف ليس بجديد، فالتنصل من الالتزامات وتقويضها سمة بارزة في سلوكها منذ زمن طويل»، ودعا شيبان، المبعوث الأممي إلى «إدانة هذه الهجمات، وإلزام ميليشيات الحوثي بتنفيذ بنود الهدنة».

من جهته، وصف المتحدث الرسمي للمقاومة الوطنية، العميد الركن صادق دويد، تصعيد ميليشيات الحوثي في محافظة تعز، بأنه تنصل من التزامها برفع الحصار عن مركز المحافظة، وتهديد لهدنة شاملة في اليمن أعلنت عنها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي.

من جانب آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، استكمالها رصد وتوثيق 3609 وقائع انتهاك تعرض لها الضحايا من الأطراف دون استثناء في كافة المحافظات اليمنية خلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى 31 يوليو 2022.

وأثبت التقرير مسؤولية جماعة الحوثي عن 240 حالة قتل، و655 حالة إصابة، وقال التقرير إن 235 حالة قتل و714 حالة إصابة منسوبة لجماعة الحوثي، فيما سقط 151 قتيلا و123 جريحا نتيجة ضربات طيران التحالف العربي والأعمال القتالية الحكومية، فيما تتحمل الأطراف بالمشاركة مسؤولية سقوط 14 قتيلا و17جريحا.

ورصد التقرير الدوري 171 حالة زراعة ألغام فردية، سقط بسببها 62 قتيلا، بينهم 8 أطفال وامرأتان، إضافة إلى سقوط 176 جريحا بينهم 39 طفلا و6 نساء، مؤكدا انفراد جماعة الحوثي بهذا النوع من الانتهاكات. ورصد التقرير 36 حالة ادعاء بتفجير المنازل، حيث تنفرد جماعة الحوثي بهذا النوع من الانتهاكات.

انتهاكات الحوثيين خلال عام:







432قتيلا مدنيا



72طفلا قتيلا



32 امرأة قتلت



861 جريحا مدنيا مشاهدات يمنية



مشاهدات يمينية

• ابن مبارك: هجوم الحوثي على منطقة الضباب غرب مدينة تعز محاولة للسيطرة على المنطقة وقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بالمحافظة

• ميليشيات الحوثي تواصل نهب التجار والشركات لصالح قياداتها السلالية

• الخارجية الألمانية: الهدنة في اليمن غير مستقرة في ظل استمرار الخروقات اليومية والتصعيد الحوثي الخطير