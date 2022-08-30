شكرا لقرائتكم خبر السفير بخاري للبنانيين: أوقفوا التحريض ضد السعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، الحكومة اللبنانية أمس إلى القيام بكل واجباتها نحو منع ووقف الأنشطة السياسية والتحريضية تجاه المملكة ودول الخليج، والتي تهدد منظومة الأمن القومي العربي.

وحذر بعد لقائه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، في مكتبه في بيروت أمس، من «خطورة وتداعيات السياسات العدائية التي تنطلق من لبنان تجاه المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي تتنافى كليا مع القيم والمبادئ الأخلاقية والأعراف الدولية».

وأهاب بـ «الأجهزة الأمنية المختصة باستكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية، وضبطه وتسليمه إلى السلطات الأمنية في السعودية كونه مطلوبا أمنيا لديها، وقد تقدمنا بمذكرة أمنية رسمية إلى مقام وزارة الخارجية استكمالا للإجراءات بهذا الصدد».

وأضاف «أود أن اتوجه إلى الحكومة اللبنانية إلى ترجمة الالتزامات السياسية إلى واقع ملموس والقيام بكل واجباتها نحو منع ووقف الأنشطة السياسية والتحريضية تجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج والتي تهدد منظومة الأمن القومي العربي».

وأكد أن «جهود المملكة في مجال مكافحة آفة المخدرات تكشف حقيقة عن حجم التحدي الذي تواجهه السعودية حفاظاً على أمن المجتمعات وحماية الإنسان».

وتابع السفير بخاري» لقد تجاوز إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من قبل مهربي المخدرات التي كان مصدرها لبنان أو تم عبرها 700 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوات من الحشيش المخدر خلال السنوات الثمانية الماضية أي منذ عام 2015».

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة «من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المختصة وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وبمتابعة وزير الداخلية، لمسنا فعلا عمليات نوعية انعكست بإجراءات دقيقة ومميزة في مجال مكافحة المخدرات».

ودعا بخاري «السلطات اللبنانية إلى مزيد من تعزيز آليات التعاون المشترك في كل المجالات مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المنظمة المرتبطة بها».

وأشار إلى أن الجهود التي بذلها وزير الداخلية مولوي «انعكست إيجابا على آلية التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، بخاصة في المجال الأمني»، مؤكدا أن الجهود الدبلوماسية المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية مستدامة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد امن واستقرار لبنان ووحدته».