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نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق أمس قيام طائرات بعمليات إنزال لقناصين فوق أسطح مباني المنطقة الخضراء.

ووفق بيان لخلية الإعلام الأمني، عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، طالبت قيادة العمليات المشتركة بـ «ضرورة مكافحة الإشاعات وعدم نقل الأخبار الكاذبة والملفقة أو إعادة مقاطع فيديو أو صور تعود إلى أحداث سابقة ومحاولة إيهام الآخرين على أنها حصلت حديثا».

وأضافت قيادة العمليات أن «هناك من يعمد إلى نشر مثل هكذا مواضيع دون التدقيق فيها، لافتة إلى «تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعي من نشره أن هناك ‏طائرات تقوم بعمليات إنزال لقناصين على سطوح مباني المنطقة الخضراء».

د ب أ ـ بغداد

حريق يلتهم ناديا جنوب العراق

تعرض نادي نفط ميسان الرياضي بجنوب العراق إلى الحرق الكامل، وذلك ضمن الاضطرابات التي تشهدها بعض المحافظات العراقية، وبغداد.

ونقلت وكالة «شفق نيوز» الإخبارية العراقية عن الإعلامي الرياضي من ميسان، حيدر السعد، قوله إن «مقر نادي نفط ميسان الكائن في مدينة العمارة مركز المحافظة، تعرض عند الساعة الرابعة فجر أمس لهجوم من قبل مسلحين، مما أسفر عن حرق المقر بالكامل، مبينا أن المسلحين اقتادوا الحارس الأمني إلى الساحة الخلفية تحت تهديد السلاح.

وأشار السعد إلى أن القوات الأمنية تجري الآن إجراءات التحقيق. ويلعب نادي نفط ميسان ضمن الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، ويتبع إداريا إلى وزارة النفط الاتحادية.

د أ ب - بغداد

التعاون الإسلامي تحث الفرقاء على ضبط النفس

حثت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة أمس، جميع الأطراف في العراق على ضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية العليا. وقالت المنظمة التي تتخذ من جدة مقرا لها في بيان، إنها تتابع «ببالغ الانشغال الأحداث الخطيرة الجارية على الساحة العراقية».

وحث الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه «الأطراف العراقية على ضبط النفس ووقف العنف وتجنب التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى من أجل حماية أمن العراق واستقراره وسلامة شعبه»، مؤكدا «وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الحكومة والشعب العراقي في كل جهد يرمي إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد».

واس ـ جدة

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى بغداد والبصرة

أعلنت شركة طيران الإمارات أمس الأول تعليق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر،على خلفية الأوضاع الأمنية والاضطرابات التي يشهدها العراق.

وتسير طيران الإمارات، التي تتخذ من مطار دبي الدولي مقرا لها، أربع رحلات أسبوعية بين دبي وبغداد، بالإضافة إلى خمس رحلات أسبوعية بين دبي والبصرة.

وبالأمس، أعلنت شركة الطيران الإماراتية «فلاي دبي» إلغاء رحلاتها بين دبي وبغداد ليومين، وقالت «نظرا لتطورات الأوضاع في بغداد، تم إلغاء رحلات «فلاي دبي» من وإلى بغداد في 30 و31 أغسطس الحالي».

د ب أ ـ بغداد

القبض على مجموعة داعشية في كردستان

أعلنت مديرية أسايش غرب السليمانية بإقليم كردستان العراق أمس، اعتقال مجموعة «إرهابية» تنتمي لتنظيم داعش، قامت بتوزيع منشورات تحمل عبارات تكفيرية، في ناحية بازيان. وقالت المديرية، في بيان ورده موقع «السومرية نيوز» الإخباري العراقي «خلال الأيام الماضية، جرى ملاحظة منشورات وشعارات لأفكار داعش في بعض الأماكن العامة في ناحية بازيان». وأضافت أن «بعد هذه الحادثة تم تشكيل غرفة عمليات من قبل مديرية أمن غرب السليمانية للتحقيق مع مرتكبي الجريمة خلال أقل من 48 ساعة، وتم الكشف عن مكان وهوية الإرهابيين ووضعهم تحت المراقبة الدقيقة بشكل منفصل».

د ب أ ـ كردستان