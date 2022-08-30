شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يشارك بأعمال المؤتمر السنوى الـ11 لرؤساء البرلمانات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد من مجلس النواب إلى جنوب أفريقيا للمشاركة فى أعمال المؤتمر السنوى الـ11 لرؤساء البرلمانات الأفريقية، والمقرر عقده خلال الفترة من 1 – 2 سبتمبر 2022.

ومن المُقرر أن يُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المؤتمر " تعزيز المرونة في التغذية والأمن الغذائي في القارة الأفريقية: تعزيز نظم الأغذية الزراعية وأنظمة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تسريع التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية "، وهو الموضوع المُدرج على أجندة أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2022.

كما ستشهد مشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نشاطاً مُكثفاً حيث سيُجري لقاءات ثنائية مع أشقائه من رؤساء البرلمانات الأفريقية، فضلاً عن لقاء رئيس برلمان عموم أفريقيا، ومن المُقرر أن تتناول تلك اللقاءات سبل تعزيز العلاقات المصرية – الأفريقية على كافة الأصعدة والمستويات، في ضوء الدور المصري الريادي أفريقياً واعتزاز الدولة المصرية الأصيل بانتمائها الأفريقي.