شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعليم بمجلس النواب توصى بدعم مركز أورام الأطفال ببرج العرب ماليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، حزمة من التوصيات فى مجال التعليم الجامعى فى مقدمتها دعم المخصص لمركز أورام الأطفال التابع لمستشفى برج العرب فى الباب السادس بخطة العام المالى 2022/23 بمبلغ (20) مليون جنيه بصفة عاجلة لاستكمال إنشاء مبنى العلاج الإشعاعى لتوفير خدمات العلاج الإشعاعى والطب النووى للأطفال مرضى السرطان، وتوفير أجهزة الأشعة المقطعية وجهاز المسح الذرى، وجهاز الرنين المغناطيسى، وجهاز الجاما كاميرا، وذلك لخدمة محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وكفر الشيخ.

جاء ذلك فى التقرير البرلمانى للجنة التعليم والبحث العلمى فى ضوء دراستها لمخصصات وخطة تنمية قطاع التعليم والبحث العلمى، للسنة المالية الجديدة 2022/2023.

يشار إلى فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) استثمارات كلية لقطاع التعليم نحو 77.2 مليار جنيه.