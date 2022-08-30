مجلس القيادة اليمني والتحالف العربي يبحثان مسار الهدنة وخروقات الحوثيين

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - أ ش أ

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، مع قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، مطلق الأزيمع، تقييم مسار الهدنة الأممية القائمة و"الخروقات" الحوثية لها.

وذكرت قناة "اليمن" الفضائية أن العليمي والأزيمع تطرقا خلال اجتماعهما إلى التزام الجيش اليمني المستمر بضبط النفس، حرصًا على إنجاح الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وعلّقت اللجنة العسكرية الحكومية، أمس الاثنين، مشاركتها في المحادثات مع جماعة الحوثي في الأردن حتى إشعار آخر؛ بهدف تعزيز الرقابة على الخروقات وتشكيل غرف عمليات مشتركة على مستوى الجبهات في جميع أنحاء البلاد.

من ناحية أخرى، صرحت الخارجية الألمانية: "الهدنة في اليمن غير مستقرة، في ظل استمرار الخروقات اليومية والتصعيد الحوثي الخطير، الذي وقع في تعز".

وذكر مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الألمانية توبياس تونكيل، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقًا لقناة (اليمن الإخبارية)، أن تعزيز الهدنة له أهمية قصوى لتجنب الانزلاق إلى العنف وكارثة إنسانية.

وأشار المسؤول الألماني إلى أن لقاءه بالمبعوث الأممي هانس جروندبرج، في العاصمة الأردنية عمان، يأتي في إطار الدعم الدولي لجهود الوساطة الأممية مع جميع أصحاب المصلحة.

وكانت وزارة الخارجية اليمنية قد أعلنت أمس إقدام مليشيات الحوثي على شن هجوم عنيف على منطقة الضباب غرب مدينة تعز في محاولة للسيطرة على المنطقة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط المدينة بمحافظة عدن؛ مما أسفر عن مقتل 10 جنود وإصابة 7 آخرين.