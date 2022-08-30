بسبب "علبة حلاوة ".. تشييع جثمان الطفل ضحية زوج والدته في الدقهلية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

شيّع أهالي قرية كفر بدواي القديم التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية، عصر اليوم الثلاثاء، جثمان الطفل "محمد" ضحية زوج والدته، والذي تخلص منه بعد وصلة تعذيب وأنهى حياته بركلات في البطن وأنحاء متفرقة من الجسد، وارتطام رأسه عدة مرات بالأرض بسبب تناول الطفل علبة حلاوة.

أدى أهالي القرية صلاة الجنازة على الطفل بالمسجد الكبير، فيما جرى تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة، وذلك بعد قرار النيابة العامة بتسليم الجثمان لذويه وقيام أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية للمتوفي لتحديد سبب الوفاة.

وتعالت صرخات الأم لحظة دفن جثمان نجلها مرددة: "حسرة عليك يا محمد مش متخيلة إن هاني قتلك عشان أكلت من علبة الحلاوة".

وقالت الأم إن زوجها المتهم "نجل خالتها" وتزوجت منه لمساعدتها في تربية أبناءها "محمد، هنا" وكان نجلها المتوفي شديد الارتباط به لدرجة أن المتهم كان محبوس على ذمة قضية تعاطي مواد مخدرة وكان يلح عليا بمساعدته من أجل إخراجه كي يكون إلى جانبه.

وأوضحت أنها يوم الواقعة خرجت للعمل من أجل المساعدة في تدبير متطلبات الأسرة وتركت أولادها "محمد وهنا" داخل المنزل برفقة جها المتهم"هاني" إلا أنها عند عودتها فوجئت بابنتها تخبرها بقيام "الزوج" بالتعدي على نجلها بالضرب وتعريض الطفل لوصله تعذيب وذلك بعد قيامه بتناول قطعة من علبة حلاوة داخل المنزل.

وقالت الأم: "علبة الحلاوة خلصت قام هاني ضرب ابني عشان بيعيط بالخرطوم وبعدين جاب سكينة وخبطة بيها وجاب خشبة كمل بيها ضرب وداس على بطنه وشاله يرميه فى الأرض ولما ابني فقد الوعي رماه تحت المياه لكن كان ابني مات".

وتابعت الأم روايتها قائلة:"اتجوزت هاني ابن خالتي بعد ماطلع من السجن بتهمة تعاطي المواد المخدرة ووقفت جنبة ومكنتش اتخيل ان يقتل ابني اللى كان يستعطفني اكون جانبة ومعاه لحد مايطلع من السجن واهو رد الجميل لابني بقتله".

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقي إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بوصول إشارة من مستشفى شربين بوصول طفل يدعى "محمد"، عمر 5 سنوات، ومقيم قرية كفر بدواى التابعة للمركز وعليه آثار تعذيب.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان البلاغ، بالفحص والتحري تبين وجود آثار تعذيب على جسد الطفل ورأسه، وتوفي عقب تعرضه للتعذيب على يد زوج والدته، ويدعى "هانى" وخلال تواجد والدته "سماح" في عملها بإحدى مزارع الدواجن بذات القرية.

وقالت "هنا" شقيقة الطفل المجني عليه" في محضر الشرطة أن زوج والدتها تعدى عليه بالضرب بواسطة خرطوم، بسبب لهوه وتناولة قطعة من علبة حلاوة.

وقالت الطفلة: "أخويا كان بيلعب ويتنطط، وهاني ضربه على رأسه بالأرض مرتين حتى فقد الوعي، فبدأ المتهم في إفاقة الطفل ظنا منه أنه فقد وعيه، لكنه فوجئ بوفاته، فاخذه وذهب المستشفى وتركه وفر هاربا".

جرى تحويل جثمان الطفل لمستشفى شربين لإجراء الكشف الطبي عليه وأمرت النيابة العامة بتحويله لمشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وقررت النيابة العامة تسليم الجثمان لأسرة المتوفي وسرعة ضبط المتهم الهارب.​