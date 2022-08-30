لمصابي الحروق والحوادث.. مركز جديد للطوارئ على الطريق الزراعي في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، اعتماد إنشاء مركز للحروق والطوارئ، على الطريق الزراعي بدنشال بدمنهور.

تبلغ المساحة الإجمالية للمركز 5500 م2 وتضم منشأة للحروق بمساحة 2000 م2 يضم 25 سرير رعاية و3 غرف عمليات واستقبال حروق بالإضافة إلي قطاع كامل لإجراء عمليات التجميل، وتستهدف علاج ضحايا حوادث الحروق والصدمات الناجمة عنها.

كما يضم مركز طوارئ على مساحة 3500 م2 يضم 6 غرف عمليات، ويكون بطاقة استيعابية 30 سرير رعاية يستهدف المشروع المقترح إقامة مركز معد ومجهز لتقديم الرعاية العاجلة والتدخل لإسعاف مصابي الحوادث الخطيرة والحرجة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الطرح للمشروع بمعرفة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية خلال الشهر المقبل. ​