رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يزور قيادة القوات المشتركة

زار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم قيادة القوات المشتركة بالرياض، حيث كان في استقباله قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع وأركانات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

واطلع العليمي على جهود التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشعبه وقيادته، واستمع إلى شرح تفصيلي لطبيعة المهام والموقف الراهن.

وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لمساندتهم لأشقائهم في اليمن والوقوف معهم في شتى المجالات لإعادة الأمن والاستقرار، مثمنا الجهود الكبيرة التي تؤديها قيادة القوات المشتركة في عمليات إعادة الأمل بدعم القوات الشرعية اليمنية.