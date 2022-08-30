شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يصارع الزمن للتعاقد مع لاعب وسط جديد بعد إصابة النني القوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية رغبة نادي أرسنال القوية فى التعاقد مع لاعب وسط جديد فى المريكاتو الصيفي الحالي، يأتي ذلك بعدما تعرض النجم المصري محمد النني لإصابة عضلية قوية خلال مباراة فولهام فى الجولة الرابعة من منافسات البيرميرليج.

وأوضحت التقارير أن إصابة اللاعب ليست بسيطة على الإطلاق، خاصة أنه من المتوقع أن يغيب اللاعب المصري لفترة طويلة جدًا عن الملاعب خلال المرحلة المقبلة، مما يدعي المدرب الأسباني مايكل أرتيتا للبحث عن لاعب وسط قبل إنتهاء الإنتقالات الصيفية الحالية.



موقف أرسنال من التعاقد مع دي يونج

وشهدت الساعات القليلة الماضية عدة ترشيحات للاعبي الوسط المتاح التعاقد معهم فى الفترة الحالية، حيث تم الكشف اسم اللاعب الهولندي فرانك دي يونج نجم وسط برشلونة ضمن هذه الترشيحات، وتري أن اللاعب قد يكون حلًا سريعًا للفريق فى ظل ضيق الوقت.

وأفادت التقارير أن التعاقد مع اللاعب الهولندي لن يكون بالأمر السهل خلال هذه الفترة، ويسعي مسئولي فريق "الجانرز" إستغلال تواجد اللاعب فى الفترة الحالية داخل لندن من أجل فتح باب التفاوض مع اللاعب، وإقناعه بالإنضمام لصفوف الفريق فى الصيف الجاري.

الجدير بالذكر أن اللاعب يتمسك بالإستمرار داخل صفوف البلوجرانا فى هذا الموسم، خاصة بعد فشل مفاوضات المان يونايتد وتشيلسي لضمه خلال الأيام القليلة الماضية، مما قد يجعل فرصة خروج اللاعب لأحد أندية الدوري الإنجليزي فى الوقت الراهن أمرًا صعبًا.