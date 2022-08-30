شكرا لقرائتكم خبر عن رد ناري من كلوب على منتقدي محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على الانتقادات الموجهة للدولي المصري محمد صلاح، بعد مباراة بورنموث.

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث

وكان ليفربول انتصر على بورنموث في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، بنتيجة تسعة أهداف دون رد، في لقاء شهد صيام محمد صلاح.

تعليق كلوب على أداء محمد صلاح

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نيوكاسل: "كانت هناك أدوار لـ محمد صلاح أمام بورنموث، يتبادل فيها المواقف مع لاعبين اثنين في الوسط، إذا كان إليوت أو هندرسون، كذلك أرنولد".

وتابع: "يجب أن نكون أكثر مرونة.. في مواجهة بورنموث قدمنا أفضل أداء وسجلنا 9 أهداف، لأن التفاهم كان أسهل وسريع بين اللاعبين".

واختتم: "لا نتوقع أن نحقق نفس النتيجة مجددًا، ما أريد الاحتفاظ به هو الطريقة التي لعبنا بها، لقد فعلنا ذلك من قبل لكننا لم نسجل 9 أهداف".

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول استعداداته لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويلتقي ليفربول بنظيره نيوكاسل يونايتد، غدًا الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.