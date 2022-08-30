في دولة خليجية.. سجن ناشطة 45 عاماً بسبب منشورات

ويأتي الحكم بعد أسابيع على حكم مماثل قضى بالسجن 34 عاما بحق ناشطة على خلفية تغريدات عبر "تويتر".

وذكرت مؤسسة الديموقراطية الآن للعالم العربي (داون) ومقرها واشنطن، التي اطلعت على أوراق القضية، أن محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض، المتخصصة في جرائم الإرهاب، قضت بسجن نورة بنت سعيد القحطاني (45 عاما) بتهم "السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام ... عبر الشبكة العنكبوتية".



وحوكمت القحطاني، التي لا يعرف الكثير عنها بعد، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بعد توقيفها في يوليو 2021.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أنها اطلعت على جزء من أوراق القضية "لكن لم يتسن لها التحقق منها من مصدر مستقل"، كما لم تتمكن من الحصول على تعليق من السلطات السعودية على الفور.

يأتي الحكم الجديد بعد أسابيع قليلة من الحكم بسجن طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب (34 عاما) لإدانتها في الاستئناف بتهم "تقديم الإعانة" لمعارضين يسعون "لزعزعة استقرار الدولة" بسبب تغريدات وإعادة تغريدات.