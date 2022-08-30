أمريكا تحبط محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة في الخليج

وتنشط قوات أمريكية في الخليج العربي في محاولة للتصدي إلى ما تقول إنه نشاط إيراني مزعزع للاستقرار في المنطقة.

وعمدت طهران معتمدة على عناصر الحرس الثوري في مهاجمة سفن تجارية وحاملات نفط في الخليج، خلال الشهور الماضية، كورقة للضغط على المجتمع الدولي لدفع مفاوضات حول برنامجها النووي.



وتعاني إيران من آثار عقوبات أمريكية اقتصادية ما جعلها عرضة لتفاقم الاحتجاجات الداخلية.