رسميا.. أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع ريجيلون

ونشر الروخي بلانكوس، بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني، قال فيه "سيرجيو ريجيلون أصبح بالفعل لاعبا في صفوف أتلتيكو مدريد، بعد الاتفاق مع توتنهام هوتسبير على ضمه حتى نهاية الموسم الحالي".

وخرج ريجيلون من حسابات مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي في السبيرز، وهو ما دفع الفريق اللندني للسماح برحيل اللاعب في الوقت الحالي.

