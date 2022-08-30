اخبار العالم

رسميا.. أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع ريجيلون

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر رسميا.. أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع ريجيلون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-30 | 17:56

رسميا.. أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع ريجيلون

المصدر:

102 مشاهدة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الاسباني، اليوم الثلاثاء، تعاقده الرسمي مع الظهير الأيسر سيرجيو ريجيلون، قادما من توتنهام هوتسبير.
ونشر الروخي بلانكوس، بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني، قال فيه "سيرجيو ريجيلون أصبح بالفعل لاعبا في صفوف أتلتيكو مدريد، بعد الاتفاق مع توتنهام هوتسبير على ضمه حتى نهاية الموسم الحالي".

وخرج ريجيلون من حسابات مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي في السبيرز، وهو ما دفع الفريق اللندني للسماح برحيل اللاعب في الوقت الحالي.


وتوجه أتلتيكو مدريد نحو التعاقد مع ظهير السابق، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري، لتعويض رحيل البرازيلي رينان لودي، الذي انضم لصفوف نوتينجهام فورست الإنجليزي.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-430904-637974718991234137.jpg Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
Alsumaria Tv
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا