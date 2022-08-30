الإمارت تتضامن مع الشعب العراقي

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الإماراتيّ عبد الله بن زايد آل نهيان، إذ جرى التطرق إلى جهود الحكومة في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة العراقية".وعبر آل نهيان، بحسب البيان عن "تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب العراقي، مشيدا بدور الحكومة العراقية وإجراءاتها في التهدئة، للوصول إلى حلول تضمن أمن العراق واستقراره".

بدوره، أبدى حسين "امتنانه لنظيره الإماراتي، ووقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب العراقي في الأحداث الأخيرة، مؤكدا ضرورة تطوير العلاقات بين العراق والإمارات بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين".

