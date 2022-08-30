التربية تحدد موعد بدء دوام مدارس الموهبين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، موعد بدء الدوام الرسمي في مدارس الموهوبين للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "هيئة رعاية الموهوبين أعلنت بدء العام الدراسي الجديد 2022 – 2023 ، لمدارس الموهوبين في العراق ومباشرة الملاكات التدريسية والطلبة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4-9-2022".



وأضافت، "نتقدم بالتهنئة الى الملاكات التدريسية والطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيةً ان يكون هذا العام عاماً للتميز والابداع الذي يرفع اسم الوطن عالياً".

