انت الان تتابع خبر التربية تحدد موعد بدء دوام مدارس الموهبين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، موعد بدء الدوام الرسمي في مدارس الموهوبين للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "هيئة رعاية الموهوبين أعلنت بدء العام الدراسي الجديد 2022 – 2023 ، لمدارس الموهوبين في العراق ومباشرة الملاكات التدريسية والطلبة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4-9-2022".
وأضافت، "نتقدم بالتهنئة الى الملاكات التدريسية والطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيةً ان يكون هذا العام عاماً للتميز والابداع الذي يرفع اسم الوطن عالياً".
وأضافت، "نتقدم بالتهنئة الى الملاكات التدريسية والطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيةً ان يكون هذا العام عاماً للتميز والابداع الذي يرفع اسم الوطن عالياً".