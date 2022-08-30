30 أغسطس , 2022
الرئيس جو بايدن (أ ف ب).
ذكرت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن مصادر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم مطالبة الكونغرس بالموافقة على بيع أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان، تشمل 60 صاروخاً مضاداً للسفن و100 صاروخ جو-جو، وذلك وسط توتر متصاعد مع الصين.
وأجرت الصين أكبر مناوراتها الحربية حول الجزيرة المتمتعة بحكم ديمقراطي عقب زيارة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي هذا الشهر. ولم تستبعد بكين استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها.
ورفضت الصين أمس الاثنين شكاوى تايوان من تكرار تحليق الطائرات الصينية المسيرة بالقرب من جزر تسيطر عليها تايبه ووصفتها بأنها «لا تستحق (إثارة) هذه الضجة».
وأثار هذا غضب تايبه التي ردت قائلة «هناك مقولة صينية قديمة مفادها أن الأشخاص الذين لم توجه لهم دعوة يطلق عليهم لصوص».
وتؤكد إدارة بايدن والمشرعون الأميركيون على دعمهم المستمر لحكومة تايبه.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: بايدن سيطلب موافقة الكونغرس على بيع أسلحة لتايوان بقيمة 1.1 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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