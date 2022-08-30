بعد الفيضانات... باكستان بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لعملية إعادة البناء

الفيضانات في باكستان (أ ف ب).

قال وزير التخطيط الباكستاني إحسان إقبال الثلاثاء إن بلاده بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإصلاح وإعادة بناء البنى التحتية المتضررة جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.

وأوضح لـ«وكالة فرانس برس» «لحقت أضرار هائلة بالبنى التحتية وخصوصاً الاتصالات والطرقات والزراعة وسبل العيش».

وتغمر المياه ثلث أراضي باكستان بعد أسوأ أمطار موسمية تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود.

وأسفرت الفيضانات عن وقوع ما لا يقل عن 1136 قتيلاً وأتت على أراض زراعية حيوية.

وطالت هذه الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص أي باكستاني من كل سبعة، فيما دُمر حوالى مليون منزل أو تعرض لأضرار جسيمة.