إيران.. توجيهات جديدة للزائرين المتوجهين للعراق

جاء هذا التصريح عقب إعلان هيئة مراسم الأربعين عن إعادة فتح جميع المعابر الحدودية بين إيران والعراق والسماح للزوار الإيرانيين بالسفر إلى العراق.

ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن وحيدي قوله إنه "لا يمكن الاكتفاء بإعلان الطرف العراقي حول فتح الحدود ويجب التأكد من أمن الزوار قبل السماح لهم بعبور الحدود"، مشيرا إلى أن "هناك مباحثات جارية مع السلطات العراقية لضمان أمن الحدود وأمن الزوار في داخل العراق".



وأكد وحيدي أن "الحدود الجوية مفتوحة من اليوم وبإمكان الزوار السفر جوا إلى العراق".

وكانت الداخلية الإيرانية أوصت المواطنين أمس الاثنين بعدم زيارة العراق حتى إشعار آخر، فيما طلبت السفارة عدم زيارة عدد من المدن، على خلفية تصاعد الاحتجاجات في بغداد والجنوب.

