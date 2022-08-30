انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة: نصف المؤسسات الصحية في العالم لا تمتلك مواد التعقيم الأساسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، ان "هذه المرافق تفتقد للماء والصابون والمحلول الكحولي داخل الغرف التي يعالج فيها المرضى أو في المراحيض".

وأضافت: "تستعمل هذه المرافق من قبل حوالي 3,85 مليار شخص معرضين لخطر محدق بانتشار العدوى، كما أن 688 مليون شخص يتلقون العلاج في مرافق تفتقر لكل شيء".



وقالت المديرة المكلفة بالصحة العمومية والبيئة في منظمة الصحة العالمية ماريا نيرا في بيان، إن "موضوع المرافق وممارسات النظافة والتعقيم داخل المنشآت الصحية لا يقبل التفاوض، وتحسينها أمر ضروري لتأهيلها والوقاية والاستعداد في حال ظهور جائحة".

وأضافت نيرا: "لا يمكن ضمان النظافة والتعقيم داخل المؤسسات الصحية دون زيادة الاستثمار في الأساسيات التي تشمل الماء الصالح للشراب والمراحيض النظيفة والتخلص من النفايات الطبية بطريقة آمنة".



وتعكس الأرقام الجديدة والمستندة لمعطيات من أربعين دولة، "صورة مقلقة" لوضع النظافة والتعقيم داخل المؤسسات الصحية.

وكشف التقرير عن أن " 68% من المؤسسات الصحية تملك معدات تعقيم ونظافة داخل مراكز العلاج و65% لديها مرافق لغسل الأيدي بالماء والصابون في بيوت الراحة. بينما 51% فقط توفر الاثنين معا وتلبي شروط تجهيزات النظافة الصحية الأساسية".

وإضافة إلى ذلك، فإن " 9% من مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم ليس لديها أي منها"، وخلص التقرير إلى أن "المرافق في دول أفريقيا جنوب الصحراء متردية، وأن 37% فقط منها لديها مستلزمات غسل اليدين بالماء والصابون داخل بيوت الراحة".

