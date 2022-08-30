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عمليات بغداد تتخذ موقفاً بشأن حالة الانذار القصوى

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بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن انهاء حالة الإنذار القصوى للقوات الأمنية في بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قيادة عمليات بغداد وجهت كافة القطعات بالعودة للوضع الطبيعي مع انهاء حالة الانذار القصوى (ج) ".

وأشار إلى "العمل على رفع الكتل الكونكريتية التي وضعت على الجسر المعلق تمهيداً لفتحه أمام المركبات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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