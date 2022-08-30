عمليات بغداد تتخذ موقفاً بشأن حالة الانذار القصوى

وأشار إلى "العمل على رفع الكتل الكونكريتية التي وضعت على الجسر المعلق تمهيداً لفتحه أمام المركبات".

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن انهاء حالة الإنذار القصوى للقوات الأمنية في بغداد.

محمد يوسف

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