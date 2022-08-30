انت الان تتابع خبر عمليات بغداد تتخذ موقفاً بشأن حالة الانذار القصوى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن انهاء حالة الإنذار القصوى للقوات الأمنية في بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قيادة عمليات بغداد وجهت كافة القطعات بالعودة للوضع الطبيعي مع انهاء حالة الانذار القصوى (ج) ".
وأشار إلى "العمل على رفع الكتل الكونكريتية التي وضعت على الجسر المعلق تمهيداً لفتحه أمام المركبات".
وأشار إلى "العمل على رفع الكتل الكونكريتية التي وضعت على الجسر المعلق تمهيداً لفتحه أمام المركبات".