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بيربوك: تعليق اتفاقية تسهيل تأشيرات الدخول مع روسيا

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بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، بأن بلادها علقت اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا.
ونقلت وكالة "تاس" عن بيربوك قولها: ان " بلادها علقت اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا".

وكانت ألمانيا وفرنسا قد عارضتا في وقت سابق فرض الاتحاد الأوروبي حظرا عاما على إصدار تأشيرات "شنغن" للمقيمين في روسيا، إلا أن ألمانيا قد اتخذت قرارا، خلال اجتماع وزراء الخارجية المنعقد في براغ اليوم الثلاثاء، 30 اب، بالتخلي عن نظام التأشيرات المبسط للمواطنين الروس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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