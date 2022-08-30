شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: استضافة اجتماع الوزراء الأفارقة للتنمية المحلية يعزز تبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن استضافة مصر لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسهم في تعميق العلاقات بين مصر والدول الإفريقية والاهتمام بنقل الخبرات وتبادلها مع كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي، فمصر ما تزال ولا تزال مطلعة بدورها في توطيد العلاقات الوثيقة والمصير المشترك مع القارة السمراء والحرص على نقل الخبرات والتعاون في مجال التدريب.

وأوضح أن مصر بدورها التاريخي والاستراتيجي قادرة على تحقيق التكامل مع الأشقاء الأفارقة وبين دول الاتحاد وبعضها، مشددا أن نقل التجربة المصرية في تعاملها مع الأزمات والجوائح الأخيرة سيحدث حالة من التوطيد مع دول المنطقة وسيأتي بالنفع على تحسين السياسات، ومنها ملفات مثل الخدمة العامة وتدوير النفايات وحياة كريمة وهو ما سيكون له آثاره الإيجابية في دعم القارة وتحسين النظم المتبعة، مؤكدا أن مصر مهتمة بالوصول لنظام إدارة محلية يليق بتطوير قارة أفريفيا وتغيير وجه القارة السمراء في شكل أفضل لصالح الارتقاء بمكانتها.