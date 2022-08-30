شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز "نائب التنسيقية": الاستجابة لرصف طرق غرب شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، الاستجابة لمطالبته في رصف بعض الطرق لحي غرب شبرا الخيمة وتشمل" طريق بيجام من المؤسسة حتى نادي بيجام، شارع مستشفى ناصر العام" بحي غرب شبرا الخيمة.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية، أنه كان قد تلقى شكاوى على مدار الفترة الماضية في هذا الشأن، وقد تم التواصل مع كافة الجهات التنفيذية، على أن تبدأ المعدات في النزول للشارع يومي الأربعاء والخميس وتبدأ عملية الرصف السبت المقبل.

وأكد على أنه سيواصل متابعة خطوات التنفيذ لرصف الطرق حتى تتم وفقا للمواصفات والمعايير المتعارف عليها، مشددا أنه ذلك يأتي في إطار حرصه على العمل وتطوير الخدمات بحي شبرا الخيمه.