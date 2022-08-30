البنك التجاري الدولي: نقدم خدمات لأكثر من 70 ألف شركة صغيرة ومتوسطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال البنك التجاري الدولي CIB إن قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في البنك يخدم أكثر من 70 ألف شركة صغيرة ومتوسطة إيراداتها السنوية حتى 200 مليون جنيه من خلال شبكة تضم 250 موظفا، ومركز خدمة عملاء مخصص لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك في بيان للبنك اليوم الثلاثاء، بعد حصوله على جائزة التميز كأفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى مصر والشرق الأوسط، وذلك ضمن توزيع جوائز مجلة "يوروموني" العالمية لعام 2022.

وقال البنك إن تلك الجوائز تعد دليلا على مدى التزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لما يقدمه لها من حلول ساهمت في تسهيل تجربتهم البنكية، ليصبح CIB هو الاختيار

المفضل لهم، فضلًا عن تعزيز مكانته في السوق المصري.

وقال رشوان حمادي، القائم بأعمال رئيس قطاع التجزئة المصرفية في CIB، إن القدرة على وضع وتنفيذ استراتيجية توازن بين إدارة المخاطر وتحقيق الأرباح هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة.

وأضاف أن اتباع التحليلات المتقدمة في إدارة الأرباح، وتصنيف العملاء، فضلًا عن خلق نماذج عمل استباقية مبنية على بيانات دقيقة لإدارة المخاطر، هو أهم ما يميّز استراتيجية CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ثقافة البنك المعنية بترسيخ مفهوم الابتكار بجميع عملياته مع تحديد مسؤوليات كل فرد على حدة.

وفي عام 2021، حقق قطاع الخدمات المصرفية للأعمال أرباحا تشغيلية وصلت إلى 1.88 مليار جنيه، بزيادة سنوية 20%، بالإضافة إلى زيادة الودائع بنسبة 41% لتصل إلى 41.7 مليار جنيه، وارتفاع الأصول بنسبة 93%، بحسب البيان.

وأطلق CIB مؤخرًا مجموعة من المنتجات والبرامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها قرض Relationship-Based الذي يساعد المقترضين على اتخاذ القرارات المالية الملائمة، بالإضافة إلى برنامج Supply Chain الذي يتيح فرص تمويلية متميزة لأصحاب الشركات الصغيرة، بحسب البنك.

كما أطلق قطاع الخدمات المصرفية للأعمال بالبنك برنامج Women in Business لتلبية احتياجات رائدات الأعمال ممن يمتلكن شركات صغيرة أو متوسطة، بالإضافة إلى قطاع Growth المصمم خصيصًا لمساعدة الشركات الصغيرة في الحصول على جميع الخدمات المالية التي لا يتم توفيرها عادة إلا للمؤسسات الكبرى، وبرنامج Business Solutions CIB الذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات غير المالية للعملاء بالتعاون مع شركات متخصصة في العديد من المجالات، وفقا للبيان.

وقال البنك إن قطاع الخدمات المصرفية للأعمال قدم تسهيلات ائتمانية لدعم المشروعات الخضراء، وذلك في إطار جهود البنك لتمويل المشروعات الخضراء، والتي تعتبر خطوة مبدئية لتقديم أفضل خدمة بنكية لكافة العملاء.

وأضاف أن القطاع استطاع خلق وتنفيذ بنية تحتية متينة لإدارة المخاطر، والتي ترتكز على نماذج عمل استباقية مبنية على بيانات دقيقة من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناءً عليها أنشأ فريق تحليل البيانات في CIB نظاما تقنيا يصدر تنبيهات مبكرة في حالة عدم التزام أو تعثر العملاء عن سداد الأقساط المستحقة للقروض.

بالإضافة إلى ذلك، أطلق CIB برنامج SME Academy المصمم لزيادة وعي مديري علاقات العملاء بمدى الضغوطات والتعقيدات الخاصة بتأسيس الشركات الصغيرة وإداراتها، وبرنامج SME Lending Master المخصص لتأهيل أكثر من 200 مدير فرع للتعامل مع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وفهم احتياجاتهم، وفقا للبيان.